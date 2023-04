Infos von außen holen

Viel Platz haben die Mitarbeiter der Gemeinde Großharras ja derzeit nicht: Denn seit sie aus dem schwer sanierungsbedürftigen Gemeindeamt aus- und in die Expositur in Zwingendorf eingezogen ist heißt es: Enger zusammen rücken. Ein Neubau soll jetzt Platz in einem modernen Gemeindeamt bieten. Da spricht grundsätzlich nichts dagegen.

Bei der Konzeption des neuen Gemeindeamtes sollen auch die Meinungen der Mitarbeiter und Gemeinderäte einfließen, dann soll relativ rasch der Plan von einem Architekten gezeichnet werden, skizzierte Bürgermeister Rudolf Dötzl (ÖVP) im Gemeinderat.

Gescheit wäre vielleicht noch, wenn man sich Gemeindeämter vergleichbarer Gemeinden ansieht bzw. mit einem Experten bespricht, welche Ausstattung in einem Gemeindeamt der Zukunft sinnvoll sind. Je mehr Input da kommt, desto besser wird dann das Endprodukt.