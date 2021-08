So macht es keine Lust, auf die Öffis umzusteigen, der Ärger der Bahnkunden ist verständlich.

Da fährt man mit der Nordbahn nach Bernhardsthal – und muss plötzlich in Hohenau aussteigen, weil der Zug, um Verspätungen im Fahrplan einzuholen, einfach Richtung Wien umkehrt, und Rabensburg und Bernhardsthal erst gar nicht bedient. Der Fahrgast? Na, der soll sich doch lieber eine alternative Öffi-Verbindung ab Hohenau suchen. Das Angebot ist ja eh so üppig.

Ein Einzelfall? Leider nicht.

Um es auf den Punkt zu bringen: Es ist ein schlechter Witz, was da die ÖBB mit ihren Bahnkunden aus Bernhardsthal und Rabensburg seit Jahren treibt. Was kann das bewirken: Dass die Pendler direkt mit dem Auto nach Hohenau (oder eine andere sichere Haltestelle) und nördlich davon dann die Fahrgäste fehlen. Womit das Sperren der Haltestellen argumentierbar ist. Eines ist für die ganze Region klar: So weit darf es nicht kommen.