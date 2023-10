Kein Herumeiern

Ja, er hat einen Fehler gemacht, sagt Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer: Und es dauerte nur ein paar Stunden ab Bekanntwerden des Videos, das ihn bei einer Wirtshausrauferei zeigt, bis er die Konsequenzen zog und seinen Rücktritt ankündigte.

Jetzt ist Bauer nicht der erste Politiker, der handgreiflich und ausfällig wurde. Und solange es nur ein paar Augenzeugen gibt, lässt sich noch der Deckel am Topf halten. So gibt es aber ein Video, das sich sofort in Windeseile verbreitete. Da kann nichts mehr schön oder klein geredet werden. Der politische Skandal ist da nicht mehr zu stoppen.

Und die Aufregung ist gerechtfertigt: Die Lokalpolitik behauptet ja immer gerne, dass sie saubererer ist, als die auf Landes- und Bundesebene. Vielleicht gehe es auf der Gemeindeebene kerniger und erdiger, dafür aber ehrlicher zu, wird immer wieder betont.

Mag sein. Drohungen und Schläge vor laufender Handykamera sind aber nicht erdig, sondern grindig.