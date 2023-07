Kultur wurde transparent

In drei Jahren kann man einem Amt keinen deutlichen Stempel aufdrücken: Josef Schimmer (ÖVP), selbst Fotokünstler, wurde mit der beginnenden Corona-Pandemie 2020 zum Mistelbacher Kulturstadtrat.

Zwei Sachen zeichnen die Ära Schimmer aus: In der Pandemie setzte Mistelbach immer auf einen vorsichtigen Weg der sicherheitsmaßnahmenbegleiteten Öffnung: Während anderswo keine Veranstaltungen stattfanden, wurde in Mistelbach getestet und Kultur konsumiert. Die Puppentheatertage 2020 waren eine der wenigen großen Veranstaltungen in dieser Zeit.

Bleibende Spuren hat er bei der Subventionsvergabe an Kunstvereine hinterlassen: Sein Vorgänger wollte den Kurs der dezidierten Subjektivität bei Künstförderungen nicht aufgeben, unter Schimmer wurde ein Grundgerüst geschaffen, das festlegt, was ein Verein leisten muss, um eine Förderung zu bekommen.

Das machte die Kulturpolitik ein Stück transparenter.