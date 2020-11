„Vergessen wir nicht: Das ist nur eine Notmaßnahme und in Laa sind noch immer drei praktische Kassenarztstellen unbesetzt!“ Selbst bei Erfolgen findet Laas Bürgerliste proLAA Gründe, der Bürgermeisterpartei die Rute ins Fenster zu stellen: Ja, Laa hat es endlich geschafft, über die Landarztgarantie des Landes einen Kassen-Allgemeinmediziner, zumindest für ein Jahr, in die Stadt zu bekommen.

Und ja, es fehlt in der Thermenstadt weiterhin an fixen Allgemeinmedizinern mit Kassenvertrag. Egal, wie viele Stellen jetzt noch unbesetzt sind: Die Bürgerliste geht von drei aus, ausgeschrieben ist nur eine, eine zweite ist längst, da in Laa nicht besetzbar, vorerst nach Falkenstein vergeben worden. Ärzte, die bereit sind, in einer Stadt einen Kassenvertrag zu übernehmen, gibt es ohnehin nicht. Das liegt an den beruflichen Rahmenbedingungen des Hausarztberufes.

Insofern ist zu hoffen, dass das Provisorium Landarzt nicht zu einer Dauereinrichtung wird.