Platz für Windräder

Bisher gab es ein unverrückbares Dogma im Land um Laa: Windräder sind super, aber eben woanders. Und tatsächlich scheiterten Windparks in Unterstinkenbrunn und Gnadendorf-Stronsdorf bisher am Widerstand der Anrainer oder an formalen Gründen. Bislang steht kein einziges Windrad im Land um Laa.

Das soll sich ändern: Jungbunzlauer will für seine stromintensive Produktion auch Windstrom nutzen – als Ergänzung zu den schon errichteten PV-Anlagen. Und die Windräder sollen in der Nähe des Abnehmers entstehen, sagt die Windkraft Simonsfeld über schon „sehr konkrete Pläne“.

Welche Auswirkungen hat ein Windpark im Land um Laa? Vermutlich überschaubare. Den Tourismus werden die Windräder nicht stören, der Radtourismus kann davon sogar profitieren: Denn die Windradwege sind bestens präpariert und im Winter meist sogar befahrbar – weil ja die Servicetechniker zu den Anlagen müssen. Und der Rest ist Geschmackssache.