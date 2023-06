Politik ist Inszenierung

Politik sonnt sich gerne in gelungenen Projekten: In Kottingneusiedl steht auf 6.000 Quadratmetern eine PV-Anlage, die 2,2 Gigawatt-Stunden pro Jahr an Strom erzeugt, der ausschließlich in die Stromversorgung der Bahn fließt. Am Montag wurde die Umweltministerin in dieses Sonnenkraftwerk gestellt und die Anlage als neues Vorzeigeprojekt präsentiert.

Kleiner Schönheitsfehler: Die Anlage wurde schon im November 2021 in Betrieb gestellt und abgefeiert. Inhaltlich konnte die Ministerin in Kottingneusiedl nicht viel Neues präsentieren, als die NÖN schon 2021 berichtete. Und: Ein ähnliches PV-Kraftwerk steht in Ladendorf. Dass die ÖBB Parkplätze mit PV-Anlagendächern beschatten will, ist nett, aber nicht neu: Jungbunzlauer in Pernhofen und das LaaPlus in Laa machen das bereits.

Einzige wirkliche Innovation: In den Sonnenpark sollen Bienenstöcke einziehen und dort Honig produzieren.

Super, dafür muss die Ministerin anreisen.