Für die Grünen ist Mistelbach wahrlich kein einfaches Pflaster: Zwar schafften sie es 1995 als eine der ersten Öko-Gruppen im Bezirk in das Gemeindeparlament, 2010 fehlten ihnen dann aber die Kandidaten für eine eigene Liste, sie traten mit der Liste aktiver Bürger an, die mit den Themen Umfahrung und Zöchling-Reststoffdeponie grüne Themen besetzt hatten.

Große, lokale Grünthemen gibt es derzeit nicht, Grundwasser und Glyphosat sind von der LaB thematisch besetzt. Die Grünen können zwar bei den überregionalen Wahlen durchaus Stimmen in der Bezirkshauptstadt sammeln, für die Gemeindepolitik nutzen können sie das Potenzial aber nicht. Denn außer Alt-Gemeinderätin Martina Pürkl gibt es bislang keine Interessenten an der grünen Gemeindepolitik. Dieser Personalnotstand führte bei der Wahl 2015 so weit, dass kein einziger Grün-Kandidat über die LaB ins Gemeindeparlament kam.

Eigentlich eine Schande für eine Bezirkshauptstadt.