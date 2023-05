Späte Erkenntnis

Seit sechs Jahren kämpfen Mistelbachs Altbürgermeister Alfred Weidlich und ein paar Mitstreiter für einen Kassenvertrag für das MRT-Institut in Mistelbach. Dafür müsste der bundesweite Großgeräteplan geändert werden.

Seit 2017 putzen Weidlich und Co bei der Politik und bei der Gebietskrankenkasse bzw. Gesundheitskasse Klinken. Ergebnis: Null. Teilweise wurde er nicht einmal mehr zu den Entscheidern in Land NÖ und ÖGK vorgelassen. Der will doch eh nur querulieren, hieß es. Unterstützer fand der Alt-Politiker bei seinen aktiven Kollegen keine.

Es bedurfte einer herben Wahlschlappe und der Erkenntnis, dass der Zehn-Untersuchungen-pro-Woche-Vertrag mit dem Mistelbacher Landesklinikum eine satte Bürgerverhöhnung ist, dass endlich Bewegung in die Sache kam und die Problematik sogar im Landtag diskutiert wurde.

So gesehen eine Bestätigung für Weidlichs Kurs des nicht Aufgebens.