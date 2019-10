Das „Lad‘ umtragen“ und das „In d‘Grean gehen“ wurden auf die Liste des immateriellen Kulturgutes der UNESCO gesetzt.

Gut so. Aber was bedeutet das für die Region?

Zum einen, dass sich die Region bzw. die Träger dieser Brauchtümer dazu verpflichten, diese am Leben zu erhalten. Wie weit daraus materieller und immaterieller Profit geschlagen werden kann, wird an der jeweiligen Region liegen.

Denn diese Traditionen für die Bewerbung des Weinviertels zu nutzen, ist legitim. Wenn keiner einen Nutzen daraus zieht, dann sind sie schon verloren.

„In d‘Grean gehen“ wird nur mit dem christlich-österlichen Kontext, sofern der überhaupt noch so gelebt wird, ebenso verschwinden, wie das „Lad‘ umtragen“, wenn es nicht in neue Traditionen eingebettet wird. Denn Traditionen entstanden ja nicht per se, sondern entwickelten sich und werden sich weiter entwickeln: Sie sind nicht die Anbetung der Asche, sondern das Weitertragen der Flamme.