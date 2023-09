Unnötige Kleinkrämerei

Der Bürgermeister hat aus Gaweinstal zu kommen und der Vize aus Schrick: So hatte sich die ÖVP die Gemeinde jahrzehntelang aufgeteilt. Bis 2021 eine Schrickerin Bürgermeisterin und ein Martinsdorfer Vize in der größten Marktgemeinde im Bezirk wurden.

Das sollte doch nach über 50 Jahren Gemeinde kein Problem mehr sein, oder? Ist es doch: Vor allem im Hauptort stichelten altgediente Funktionäre aus der Hinterbank und forderten die alte Ordnung ein. Und noch einen Geburtsfehler hat Birgit Boyer: Die Bürgermeisterin ist gebürtige Obersulzerin – ein Nimbus, der bei geistigen Kleinkrämern nicht so schnell vergessen wird.

Was diese politischen Heckenschützen allerdings nicht bedenken: In etwas mehr als einem Jahr ist Gemeinderatswahl: Treiben sie den lokalpatriotischen Keil zu tief in die Gemeinde, dann bedeutet das schnell ein schmerzhaftes Minus im Wahlergebnis. Das kann wohl auch nicht in ihrem Sinn sein. Der nächste Bürgermeister kommt übrigens aus Martinsdorf.