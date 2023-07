Unnötiger Shitstorm

In Poysdorf sammeln die Anrainer jetzt Unterschriften gegen ein Baumarktprojekt beim Lagerhaus, weil sie um ihre Lebensqualität fürchten und sie längere Zeit info-technisch im Ungewissen gehalten wurden. Als es schon konkrete Vorhaben gab, schürzte man auf der Gemeinde noch Unwissenheit vor.

Dabei sind die Forderungen der Poysdorfer im Viertel südlich des Lagerhauses überschaubar: Sie fürchten zusätzlichen Verkehr, den Verlust von Naherholungsflächen und Bodenversiegelung. Hätte man schon früher den Kontakt mit ihnen gesucht, hätte viel von der Aufregung genommen werden können: Wie das Areal Feldsberger Straße deutlich entsiegelt werden könnte, wie viel Platz tatsächlich an der Bahnstraße für den Neubau des Baumarktes gebraucht wird. Wie man Naherholungsflächen trotzdem erhalten oder ausbauen könnte und was von all den durch Poysdorf schwirrenden Gerüchten nicht stimmt.

Nur: Dafür braucht es echte Kommunikation auf Augenhöhe.