„Heute nicht“ hieß es Sonntag in Hausbrunn, das Heimspiel gegen Hauskirchen fiel ins Wasser. „Heute nicht“ hieß es davor auch schon sechsmal, wenn gespielt wurde. Die Grünen warten als eines von drei Teams nach wie vor auf den ersten Rückrundensieg, zwei magere Pünktchen stehen zu Buche. Der Wechsel von Langzeitcoach Jürgen Hammer auf Roman Jaschke brachte zumindest keinen Soforteffekt, dem X zum Start folgten zwei Pleiten, wenn auch gegen die ersten Zwei der Tabelle.

Ganz verständlich ist das alles nicht. Die Hinrunde war mit 16 Punkten nicht gut, aber auch nicht dramatisch schlecht. Im Winter leistete man sich den Luxus Duro Orlanrewaju, um die Torquote zu erhöhen. Die ging seither noch deutlich zurück, dem neuen Stürmer gelang bisher ein Treffer. Weil gleichzeitig auch die Gegentore mehr wurden, steht Hausbrunn dort, wo es steht. Man bringt die vorhandenen PS nicht aufs Feld.

Um zum „50er“ des Vereins nicht abzusteigen, muss bald eine Steigerung her. Sonst droht – im besten Fall – ein Endspiel am letzten Spieltag bei Großkrut, das zuletzt auch drei von vier Spielen verlor. Die Heldentaten in dieser Phase kamen im Cup, machten Werbung für den Verein, kosteten aber Kraft – und am Wochenende Punkte. Es wäre fatal, wenn ausgerechnet die am Ende fehlen sollten.