Kotányi investierte in Wolkersdorf in den vergangenen zwei Jahren fünf Millionen Euro. Lidl baut in Großebersdorf um 150 Millionen Euro ein neues Mega-Logistikzentrum. Und DHL und die Post-AG werden ihre Paketzentren in Hagenbrunn, hart an der Grenze zum Bezirk errichten. Gesamtinvestitionssumme: Mehr als 50 Mio. Euro.

Was haben diese drei Projekte gemeinsam? Sie liegen alle nahe dem Autobahnknoten Eibesbrunn, wo sich Regionenring S 1 und Nordautobahn A 5 kreuzen. Weil die Wirtschaft heute und auch in Zukunft effiziente Verkehrswege braucht.

Wenn Straßenbaugegner postulieren, dass man statt des Baus von Verkehrsachsen lieber das Highspeed-Internet ausbauen soll, dann üben sie sich in gezieltem Ignorieren der Realität. Stimmt schon: Wir sind, was die Datenrate betrifft, in vielen Teilen des Landes ein Entwicklungsland. Hier ist Luft nach oben. Man kann das aber nicht gegeneinander aufrechnen. Mensch und Wirtschaft brauchen beide Infrastrukturen: Digitale Datenhighways und analoge Straßen.