Veränderungen in der Transferzeit sind nichts Neues. Ein derartiger Umbruch, wie er im Sommer in Laa bevorsteht, ist aber schon sehr außergewöhnlich: Die Grenzstädter verlieren minimum acht Akteure, vermutlich mehr. Sieben davon waren in dieser Spielzeit absolute Stammkräfte. Nicht zu vergessen, dass Zeric und Cutura schon während der Saison ihre Koffer packen mussten.

Interessant dabei ist, dass einige dieser Spieler bis dato noch keine Alternative, aber dennoch schon ihren Abschied deponiert haben. Der SC Laa ist zwar eine Top-Adresse im Bezirk, bei so vielen Verabschiedungen kann aber doch nicht alles eitel Wonne sein.

Den Weg, den man mit Neo-Coach Helmut Wimmer gehen will, kann man durchaus als löblich bezeichnen. Aber auch er weiß: Nur mit Eigenen geht es nicht. Janik Oberrenzer beispielsweise bringt viel Talent mit, er wird jedoch noch ein paar Jahre brauchen, um in der Gebietsliga konstant auftrumpfen zu können, und kann jetzt noch nicht das Gleiche leisten wie ein Olschnegger oder Hosp.

Auch von den anderen Verbleibenden wie Augustin, Gottwald oder Maurer zu verlangen, die Mannschaft zu führen, wäre unfair ihnen gegenüber. Es wird auch starke „Fremde“ brauchen, die das Schiff steuern. Seine Kapitäne muss Laa noch finden.