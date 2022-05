20 Kilometer Umweg

Will ein Pillichsdorfer am 9. Mai vom östlichen zum westlichen Ortsende fahren, so muss er das über Deutsch-Wagram tun und einen Umweg von 20 Kilometern in Kauf nehmen. Denn die etwas mehr als ein Kilometer dazwischen sollen für ein halbes Jahr für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Eine Entscheidung, die kurzfristig und laut Bürgermeister Erich Trenker überraschend kam, bis zur finalen Verkehrsverhandlung war er noch von einer Ampellösung ausgegangen, die Empörung in der Region wegen der Totalsperre und der Mega-Umleitung ist groß.

Was macht die Entscheidung kurios: Durch die Baustelle werden weiterhin täglich 80 Busse und diverse Zulieferer fahren, die Baufirma kann sich nicht auf ungestörte Arbeiten ausreden, die werden sie damit nicht haben. Es sind nur die Bürger, die gefrotzelt und zu Riesenumwegen gezwungen werden.