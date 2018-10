Vielleicht glaubt man ja im gar nicht so weit entfernten Wien, dass die Leute, die da in der Pampas nördlich der Donau leben, so naturverbunden und gesund leben, dass vier überlaufene Ärzte für eine 12.000-Einwohnerstadt reichen.

Der Wunsch der Stadt nach einer zusätzlichen Kassenplanstelle für einen praktischen Arzt wurde von Ärztekammer und Gebietskrankenkasse jedenfalls abgelehnt. Man müsse mit den Ressourcen sparsam umgehen, sagt die Ärztekammer – und verweist im gleichen Atemzug auf die Möglichkeit von Gruppenpraxen mit längeren Öffnungszeiten, mehr Ärzten und somit auch mehr Patienten, die über die Kassen abgerechnet werden können.

Es scheint, dass da nicht der Sparwille im Vordergrund steht, sondern ein angestrebter Systemwechsel: Denn ein „klassischer Hausarzt“ will kaum mehr ein junger Mediziner werden, bei Gruppenpraxen gibt es Dienstpläne für Nachtdienste und eine kalkulierbare „work-life-balance“.

Wenn sie das erreichen wollen, können die Herrschaften das auch offen sagen.