Alle in die Halle

Die Saison der Mistelbach Mustangs in der zweithöchsten Liga Österreichs bekommt, was sie sich als Mindestmaß verdient: eine Halbfinalserie, noch dazu gegen den Erzrivalen aus Mattersburg. Die wird definitiv nichts für schwache Nerven, das Entscheidungsspiel gegen die Piraten dürfte – bei aller Dramatik – nur ein Vorgeschmack gewesen sein. Sportlich stehen sich hier zwei Topteams auf Augenhöhe gegenüber, und auch auf den Rängen haben beide Fanlager das Potenzial, für eine denkwürdige, positive Atmosphäre zu sorgen.

Platz im Zuschauerbereich war schon im Viertelfinale nicht mehr allzu viel, die Mustangs finden aber sicher noch einen, um diesmal noch ein paar Leute mehr in die Halle zu quetschen. Also: Wer am Samstag keine wirkliche gute Ausrede hat, sollte den Weg in die Halle finden. Feste muss man feiern, wie sie fallen. Wer weiß, wie schnell sie wiederkommen.