Anlaufstelle bei Krisen

„Covid-19 hat uns schmerzlich vor Augen geführt, dass man im Ernstfall schnell handeln muss“, sagte Mistelbachs Bürgermeister bei der ersten Präsentation der Pläne für die neue Katastrophenschutzhalle: Sie soll Platz für Feuerwehr-Ausrüstung, aber auch für Angelegenheiten des Zivilschutzes bieten, einen Platz für den Krisenstab und Photovoltaik am Dach, damit auch autark agiert werden kann.

Dachte man in Corona-Zeiten noch an die Möglichkeit zur Lagerung von Tests, so zeigt sich jetzt, dass dort auch ein ideales Lager für (noch nicht vorhandene) Schlafsäcke und Feldbetten für etwaige Quartiersuchende wäre – egal ob in der Gemeinde Areale evakuiert werden müssen oder, wie jetzt, Kriegsflüchtlinge für kurze Zeit ein Aufnahmelager brauchen.

Die Entscheidung, zu bauen, ist richtig, aber eigentlich würde Mistelbach die Halle schon jetzt brauchen.