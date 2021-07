Eine Mathematikerin aus dem Weinviertel, die in der Schweiz lebt, ziemlich gut Rad fährt, trotzdem nicht Profi sein wollte und sich nun Olympiasiegerin nennen darf – die außergewöhnliche Geschichte von Anna Kiesenhofer geht seit Sonntag durch die Decke. Die 30-Jährige läuft im TV in Dauerschleife, grinst von der Titelseite sämtlicher Tageszeitungen – aus „Anna wer?“ wurde binnen weniger Stunden „unsere Anna“.

NÖN-Leser und -Leserinnen wussten alles rund um die atypische Sportlerin – abgesehen vom wahrlich überraschenden Olympiasieg – freilich längst. Wir begleiten Kiesenhofer, wie viele andere lokale Sportler und Sportlerinnen, seit Jahren durch Höhen und Tiefen. Umso spannender war es, sie plötzlich auf der ganz großen Bühne zu sehen. Alleine drei verschiedene ORF-Interviews gab sie noch am Sonntag – trotz der ungewohnten Situation und einem harten Rennen in den Knochen souverän, bodenständig und äußerst sympathisch.

Wie es nun weitergeht, konnte Kiesenhofer freilich noch nicht beantworten. Wie denn auch? Ihr Leben steht kopf, es wird nie mehr so sein wie noch am Samstagabend. Der Plan, sich erst einmal für ein paar Tage zurückzuziehen und alles zu reflektieren, scheint goldrichtig. Denn egal, wie sehr die Sportwelt staunt, eine kann das Geschehene aktuell wohl am allerwenigsten glauben: die atypische, unbekannte Anna aus Niederkreuzstetten.