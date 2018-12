Wenn man genau schaut, gibt es viele von ihnen: Kicker wie Wolkersdorfs Manuel Zillinger, die mehrere Jahre in einer Akademie oder im Nachwuchs eines Bundesligavereins verbrachten und jetzt irgendwo zwischen Regional- und Gebietsliga oder in Ausnahmen noch weiter unten zu finden sind.

Das ist nur logisch. Nach oben hin wird die Luft immer dünner. Wie bei der Aufnahme in die AKA oder zuvor im LAZ wird auch später weiter ausselektiert. Nicht jeder kann es schaffen, nicht jeder darf seinen Traum vom Profi auch tatsächlich leben.

Die menschliche Enttäuschung ist an dieser Stelle schwer zu verhindern, bei den meisten aber immerhin die karrieretechnische Leere. Man mag nicht alles gutheißen, was in den AKAs im vergangenen Jahrzehnt getan wurde – Stichwort „Einheitsbrei“ und „keine Typen“. Dass eine schulische Ausbildung parallel zur fußballerischen mittlerweile nicht nur gefördert, sondern eher schon verlangt wird, ist allerdings toll.

Die Talente mögen in diesem Alter nur an Fußball denken und überzeugt sein, es dort zu schaffen. Wenn es nicht klappt, haben sie aber eine Basis, mit der sie einen Job finden oder weiterstudieren können. Der Fußball kann dann als Hobby oder Zubrot gelten – weit besser, als von ihm abhängig zu sein.