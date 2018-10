Das Derby steht vor der Tür, wieder einmal geht es zwischen Wolkersdorf und Mistelbach um die fußballerische Vorherrschaft im Bezirk. Ein Favorit ist kaum auszumachen. Wolkersdorf, mit acht Spielen ohne Niederlage gestartet, beendete diese Serie am Freitag mit einem 0:3 in Brunn. Mistelbach kommt unterdessen in Fahrt: Die letzten vier Spiele brachten zehn Zähler.

Beide sind – was die Punkte nach neun Spielen betrifft – besser unterwegs als vor einem Jahr. Bei Mistelbach überrascht dieser Fakt: Aus der Vorsaison blieb ja hauptsächlich der dritte Endrang in Erinnerung. Der kam aber erst durch eine überragende Rückrunde zustande. Der Start war durchwachsen, nach neun Runden hielt man bei je drei Siegen, Remis und Niederlagen. Machte zwölf Punkte – drei weniger als jetzt.

Bei Wolkersdorf wirkt die Verbesserung zur Vorsaison schon logischer, allerdings ist die wiederum nur hauchzart: Jetzt sind es 16 Punkte, vor einem Jahr waren es 15. Wie schon einmal an dieser Stelle thematisiert: Die Acht-Spiele-Serie ohne Niederlage ist respektabel, die vielen Unentschieden geben ihr aber ein kleineres „Mascherl“, als sie es verdient hätte.

Das führt dazu, dass es am Freitag wirklich um die Vormachtstellung geht. Gewinnt Mistelbach, ist man nämlich in der Tabelle am SCW vorbei.