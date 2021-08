Rein rechtlich mag es ja in Ordnung sein, dass sich Bauträger mehrere benachbarte Grundstücke kaufen und diese für ein großvolumiges Bauprojekt zusammenlegen. Aus Sicht von Anrainern, die dort vielleicht schon seit Jahrzehnten wohnen, ist das aber ziemlich blöd, wenn gleich an der eigenen Grundgrenze plötzlich 70 Wohneinheiten wachsen sollen, wo es bisher nur Einfamilienhäuser gegeben hat, wie es derzeit in der Mistelbacher Franz Josef- Straße geschieht.

Und der Druck auf die Baugenossenschaften, möglichst effizient zu bauen, um die Wohnkosten niedrig zu halten, führt dazu, dass die Grenzen der Bebauungsdichte ausgelotet werden.

Fairer und auch hinsichtlich der Planung der Infrastruktur besser wäre es, wenn sich die Gemeinde vorher überlegt, wo welche Siedlungsformen hinkommen sollen. Damit wissen die Grundbesitzer und Anrainer, was sie erwarten kann. Das spart Aufregung und zu erwartende Konflikte.