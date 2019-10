Es kam, wie es kommen musste – wie so oft im Fußball musste ein Trainer nach einer Negativserie weichen. Nur ein Sieg aus sieben Gebietsliga-Spielen war für Meistermacher Mario Dolejschek in Ladendorf zu wenig, Roman Jaschke übernimmt.

Bitter für Dolejschek: Er war bis zuletzt mit Herzblut dabei, versuchte, alles aus der Mannschaft herauszuholen, die allerdings zumeist nach 60 Minuten kraft- und saftlos war und sich viele späte Gegentore fing. Nun muss er nach fast genau viereinhalb Jahren als Chefcoach weichen und Jaschke sich mit dem „Fitness-Problem“ herumschlagen. So wenig Dolejschek für den Fitness-Zustand, der durch hohe Abwesenheit in der Vorbereitung zustande kam, kann, so nachvollziehbar ist dennoch der Schritt des Ladendorfer Vorstands, die Reißleine zu ziehen. Man hofft mit dem Trainerwechsel auf frischen Schwung, neue Impulse und dadurch wieder Erfolge.

Interessant wird nun, zu sehen, wie der Neo-Coach mit den eingefahrenen Routinen und Gewohnheiten in Ladendorf umgeht, welche Lösungsansätze er hat und wie viel bis zum Winter noch möglich ist. Für die Transferzeit vor dem Frühjahr ist allen Beteiligten klar: Da muss die Mannschaft sowohl qualitativ, als auch in der Breite verbessert werden.