Das wiegt schon schwer

Die Confiserie Hynek liegt etwas verborgen in der Mistelbacher Hafnerstraße. Nur ein schön gestalteter Schriftzug über der Tür weist auf diesen Handwerksbetrieb hin, die Schaufenster daneben gehören eigentlich zu anderen Geschäftslokalen. Hemma und Hannes Rathammer versorgten ab den 2000er-Jahren nur mehr ihr Stammklientel und exquisite Wiener Feinkostläden, die breite Masse haben sie nicht mehr angesprochen. Der Betrieb war klein, ein Mikro-Mikro-Unternehmen, wie es Rathammer nennt.

Und doch ist der Schaden für Mistelbach groß. Nicht nur, weil Hynek lange Zeit der Name für die Konditorei schlechthin war. Sondern auch, weil der Familienbetrieb Wandelbarkeit bewies: Die Rathammers zogen das durch, was einfach „ihr Ding“ war, und konzentrierten sich auf die handgeformte Schoko-Trüffel. Ein Leitbetrieb, der im Kleinen wirkte, und trotzdem als Aushängeschild für die Stadt dienen konnte. Geht so etwas verloren, wiegt das für eine Stadt schon schwer.