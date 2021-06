Es ist eine Zukunftsentscheidung, die Mistelbach da fällen muss: Will man eine Tiefgarage unter dem Hauptplatz – und damit künftig Parkgebühren in Garage und Zentrumszone – oder will man sie nicht.

Die Vorteile: Der Hauptplatz kann mit ganz vielen Wohlfühlzonen so gestaltet werden, wie sich ihn viele erträumen. Zudem passen unter die Erde mehr als die vorhandenen 148 Parkplätze. Platz gibt es in einer Tiefgarage auch für Dauerparker, die sich Stellplätze anmieten können. Die Wege zu den Geschäften sind kurz. Und: Jetzt wird an einer Umgestaltung des Zentrums geplant. Das Zeitfenster wäre optimal.

Die Nachteile: Deutlich höhere Kosten als bei einem Parkdeck, zumal auch die Oberflächengestaltung nach dem Bau einer Tiefgarage umfassend sein muss. Nicht vergessen werden darf die für die Innenstadtwirtschaft schwierige Phase mit einer Megabaustelle vor der Haustür. Und: Die Gemeindekassen sind jetzt nicht gerade voll.