„Die Frage ist, ob ich mit so einem Kaszettel am Ende des Tages vor Gericht ziehen kann!“, postulierte der damalige Mistelbacher SPÖ-Chef Herbert Ettenauer und lehnte die Zustimmung zum privatrechtlichen Vertrag zwischen Deponiebetreiber Hans Zöchling und der Stadtgemeinde ab. Zöchling hatte zugesagt, pro deponierter Tonne Reststoffe 1,50 Euro in das Gemeindesäckl zahlen zu wollen.

Die Geschichte bewies es: Man kann. Die Stadtgemeinde Mistelbach bekam vor Gericht recht und der Deponiebetreiber muss die zugesagten Summen nachzahlen. Was jetzt nicht heißt, dass alle Bestimmungen im Vertrag besonders klug gewählt waren. Aber sei‘s drum: Die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat geprüft und nichts zu beanstanden gehabt.

Moralisch sollte sich aber ein künftiger Gemeinderat überlegen, in Verträge zu umstrittenen Projekten Klauseln aufzunehmen, in denen sich die Gemeinde verpflichtet, gleich die Öffentlichkeitsarbeit für das privatrechtliche Projekt mitzumachen.