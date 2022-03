Die falsche Schleife

Eine neue Studie sieht Chancen für eine Reaktivierung der Schweinbarther Linie, wenn nur kleine bauliche Maßnahmen gesetzt werden und beim Bahnhof Obersdorf-Pillichsdorf eine Schleife zur Laaer Ostbahn – 800 Meter Gleis – gebaut werden. Das Fahrgastpotenzial sei grundsätzlich da.

Die fehlende Einschleifung zur Laaer Ostbahn war der Todesstoß für die Bahnlinie. Dies und die Tatsache, dass die schnellen Pendlerzüge seit Jahren nur noch in den großen Bahnhöfen Laa, Mistelbach und Wolkersdorf Halt machten und nicht mehr in Obersdorf-Pillichsdorf stoppten, was viele Pendler entlang der Schweinbarther Linie dazu bewog, gleich nach Wolkersdorf zu fahren.

Will man die Linie attraktiv machen , so braucht es eine Schleife in den Bahnhof Wolkersdorf. Ohne die werden die Pendler wohl nicht umsteigen und ab Obersdorf-Pillichsdorf nach Wien tingeln.