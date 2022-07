Die nächste Wahl kommt

Stimmt. Schrattenbergs Bürgermeister Johann Bauer hat in den Brief an seine Gemeindebürger, in dem er nach dem Sanierungsstand von Schäden aus dem Hagelunwetter vor einem Jahr fragt, nicht mit dem Abriss der Gebäude gedroht. Er erwähnte das nur, als Option zur Sanierung. Fakt ist auch, dass der Brief nicht nur von politischen Gegnern Bauers als Drohung gelesen wurde.

Die Landes-FPÖ rückte aus, um gegen den Landbürgermeister ins Feld zu ziehen. Klar: 2025 wird der Gemeinderat neu gewählt und die Blauen haben es seit 1995 weder in guten und schon gar nicht in schlechten Zeiten geschafft, in den Gemeinderat einzuziehen. Jetzt wittern sie Morgenluft.

Denn die Vorgangsweise rund um Sperrmüllgebühren-Vorschreibungen vor Weihnachten, Spendengeld-Aufteilung und jetzt der Brief: Glücklich agiert der Schrattenberger Ortschef wahrlich nicht.