Ehret euren Wirten!

Nein, am Standort alleine liegt es nicht, dass sich kein Wirt am „Paasdorfer Eck“ halten kann: Isolde Gartner war bis zum Frühjahr Wirtin am Standort Paasdorf und hatte bewiesen, dass sie trotz Starts im Lockdown, Gäste ans Haus binden konnte. Sie schaffte es, ein durch oftmaligen Wechsel heruntergewirtschaftetes Haus zu einem geschätzten Mittagsmenü-Gasthaus zu machen.

So gesehen konnte ihr Nachfolger ein wohlbestelltes Haus übernehmen, als Gartner in Pension ging. Und sie tat auch ihren Beitrag, um ihre Stammgäste und Freunde weiter zum Wirtshaus zu bringen.

Allerdings dürfte der Wirt nicht allen zu Gesicht gestanden haben: Anzeigen und Anfeindungen laden nicht ein zum Bleiben.

Die Paasdorfer wollen ihr Wirtshaus im Ort behalten. Gut so. Allerdings müssen sie dann nicht nur das Wirtshaus, sondern auch ihren Wirten hegen und pflegen.