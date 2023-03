Was für einen Unterschied vier Monate machen können. Am 4. November beendete der SC Wolkersdorf mit dem 3:1-Erfolg in Stockerau eine geniale Hinrunde im absoluten Hoch. Jetzt, keine zwei Wochen vor Beginn der Rückrunde, geht es dem Team aus der 2. Landesliga so lala.

Leistungen und Resultate in der Vorbereitung sind bisher durchwachsen, dazu hängen zwei absolute Schlüsselspieler aus dem Herbst in der Warteschleife. Rechtsverteidiger Niklas Mikulanec konnte noch gar nicht mitmachen, nun droht mit Christian Stanic auch noch dem Toptorjäger der Liga das vorzeitige Saison-Aus.

Klar, als Zweitplatzierter und mit überschaubaren Aufstiegsambitionen ist das Frühjahr ohnehin so etwas wie ein Freispiel. Die jüngsten Entwicklungen geben auch der Linie des SCW recht, den Ball eher flach zu halten. Ein Absturz nach diesem tollen Herbst wäre andererseits aber auch schade. Positive Nachrichten, speziell von Stanic, wären jetzt Gold wert.