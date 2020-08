Großkrut-Trainer Klaus Oberndorfer ortet nach dem wiederholten Fehlen mehrere Spieler und dem ständigen Wechsel seiner Startformationen ein Generationsproblem im Amateurfußball. Früher hätte man den Urlaub so geplant, dass man kein Match versäumt. Mag sein.

Umgekehrt muss man sich aber auch die Frage stellen: Hatte man „früher“ in einer ersten Klasse in der Vorbereitung auch vier Einheiten? War früher die Intensität in den unteren Klassen die gleiche, wie heute?

In einer Saisonvorbereitung ist es mittlerweile auch in der ersten Klasse Usus, dreimal zu trainieren und einmal zu spielen. Oder es auf zwei Trainings und zwei Matches umzugewichten. Die, die oben anklopfen bzw. um die Meisterschaft mitspielen wollen, trainieren oft sogar während der Spielzeit dreimal.

Den Vergleich mit früher kann man schon ziehen, allerdings hat sich nicht nur die Generation verändert, sondern auch der Fußball und dessen Intensität. Die Pause im Sommer beträgt oft nur drei Wochen.

Dass es da ein 16-Mann-Kader schafft, den Urlaub und die Zeit mit der Familie so zu takten, dass man ab dem Trainingsstart keinen fehlenden Akteur mehr hat, scheint – zumindest in einer ersten Klasse – unwahrscheinlich bis unmöglich.