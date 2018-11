Die Fans, die Trainer, die vielen fleißigen Helfer und wohl am meisten die Spieler der Mistelbach Mustangs haben sich am vergangenen Samstag einen Sieg gewünscht. Ein schwieriges Unterfangen – nach den jüngsten Negativerlebnissen kann schnell Verunsicherung reinkommen –, die Mustangs zeigten aber wieder einmal Nehmer-Qualitäten. Allen voran das Legionärstrio Prachar/Sismilich/Jedovnicky und Stefan Obermann führten ihre Farben zum „Pflichtsieg“ gegen KOŠ Celovec.

Die Weissenböck-Jungs stoppten damit den negativen Trend, setzten ein Statement an die Konkurrenz. Freilich war der Gegner keine Übermannschaft, aber das war Mistelbach zuletzt auch nicht. Hätte man gegen KOŠ den Kürzeren gezogen, wären die Kärntner in der Tabelle vorbeigezogen. So können sich die Mustangs nach oben orientieren, sind punktegleich mit dem Fünften aus Salzburg. Diesen Samstag war die Leistung durchaus okay, auch wenn

noch nicht alles Silber ist, was glänzt.

So oder so: Wir sind noch im Grunddurchgang, in den Play-offs wird’s erst richtig interessant. Da gilt es da zu sein. Dass Mistelbach on Point eine Leistung abrufen kann, hat man jetzt bewiesen. Der Sieg war sicher ein Schritt in die richtige Richtung.