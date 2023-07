Ein Talent mit Heimatliebe

Meisterin, Cupsiegerin, EM-Teilnehmerin – mit Victoria Matzka lassen sich in regelmäßigen Abständen Zeilen füllen. Trotz ihrer erst 16 Jahre hat die Mistelbacherin schon außergewöhnliche Erfolge gefeiert, die anderen ihr ganzes Leben verwehrt bleiben.

Von ungefähr kommt das natürlich nicht. Neben Talent bringt die Spielerin der Duchess Klosterneuburg einen irren Ehrgeiz mit. So einen umfangreichen Trainingsaufwand, gepaart mit der schulischen Ausbildung und den privaten Interessen einer Teenagerin, muss man erst einmal durchstehen.

Ins Auge sticht aber auch ihre Heimatliebe. Wann immer es ging, war Matzka beim Play-off-Lauf der Mustangs in der Halle, und dort eine der lautesten. Auch jetzt spricht sie mit Augenzwinkern von einer möglichen, künftigen Damentruppe in Mistelbach. Ob das eines Tages so kommt oder nicht, Matzka ist ein Paradebeispiel für eine gelungene Ausbildung. Talent fördern, Verbundenheit zum Verein entwickeln – hier haben die Mustangs alles richtig gemacht.