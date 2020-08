Wolkersdorfs Thomas Hochmeister und Mistelbachs Markus Marusa sitzen seit Tagen auf Nadeln. Beide sollten in Kürze Papa werden, sind jedes Mal, wenn sie den Rasen betreten, auf Stand-By.

Marusa ließ vor einer Woche etwa auch die lange Fahrt zum Testspiel nach Güssing aus, um nicht so weit weg zu sein. Man arrangiert sich, so gut es eben geht – und daran wird man sich nur noch weiter gewöhnen müssen.

Parallel zu einem 40-Stunden-Job in einer Landesliga zu spielen, und dabei das Privatleben nicht zu vernachlässigen, ist schon Aufgabe genug. Vier Einheiten pro Woche inklusive Spiel sind hier usus. Ein Neugeborenes, viele neue Sorgen und potentiell schlaflose Nächte bringen das Ganze nochmal auf ein ganz neues Level.

Dass es möglich ist, zeigen viele andere, etwa Thomas Eibl, Hochmeisters Teamkollege und Marusas Trauzeuge in Personalunion. Er ist seit eineinhalb Jahren Papa, und trotzdem meist in Hochform. Für viele Kicker ist der Zeitpunkt der Familiengründung aber auch jener, an dem der Sport in den Hintergrund rückt.

Eine tiefere Liga tut es dann auch, um mehr Zeit zu haben. Sollten Hochmeister und Marusa demnächst zu dieser Gruppe gehören, wird man es ihnen nach so langer Zeit bei ihren Klubs nicht übel nehmen.