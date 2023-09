Eine Chance tut sich auf

Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer, wenn Polizisten am A5-Verkehrskontrollplatz in Schrick Lastkraftwagen prüfen. Lenker weichen rasch auf die B46 aus. Hörersdorfer und Siebenhirtner spüren die Last des Schwerverkehrs. Noch dazu berichtet die Polizei, dass laut Frachtpapieren zwei Drittel der Lkws dort gar nichts verloren haben.

Vizebürgermeister Manfred Reiskopf (SPÖ) lässt mit der Idee aufhorchen, an der B46 einen zweiten Kontrollplatz zu errichten. Der Ansatz des ehemaligen Polizisten ist ein guter – solange bei Kontrollen beide Plätze von Polizisten bespielt werden. Wobei schon gesagt werden muss: Diese Gedankenspiele wären gar nicht nötig, wäre das Konzept der A5 mit Umfahrungen der Orte entlang der B46 umgesetzt worden. Das scheiterte an der Frage des Trassenverlaufs.

Jetzt tut sich eine neue Chance auf: Reiskopf will bei der geplanten Biogasanlage auf die Umsetzung eines Kontrollplatzes pochen. Gut, denn das käme den Bürgern zugute.