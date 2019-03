Alles ist angerichtet für das Spitzenspiel der Gebietsliga Nord/Nordwest. Sowohl Neudorf als auch Bisamberg haben ihre Auftaktspiele gewonnen und treffen nun in Runde zwei aufeinander.

Freilich ist der Kader von Bisamberg vom Papier her stärker und jetzt schon gespickt mit ehemaligen Landesliga-Kickern. Dass bei Neudorf aber das Kollektiv passt, hat man zuletzt gesehen: zwei Tore in der Schlussphase, alles oder nichts – und das im Derby. Sinnbildlich dafür: das Stetter-Tor in der Nachspielzeit.

Auch das hat man gesehen: Neudorf kann von der Bank nachlegen. Mit dem Derby-Sieg stimmt vor dem Spitzenspiel nicht nur das Selbstvertrauen, vielmehr kann man sich mit dem Vier-Punkte-Polster sogar eine Niederlage „erlauben“. Hätte man das Derby verloren oder remisiert, wäre man bei einer Niederlage schon zurück gewesen und in der Rolle des Verfolgers. So allerdings muss Bisamberg kommen, stehen die Oberndorfer-Mannen auch mit einem Unentschieden noch mit vier Zählern Vorsprung an der Spitze.

Freilich sind noch etliche Runden zu gehen, und ja, vier Punkte sind nicht die Welt. Für die Derby-Helden und Herbst-Überraschung gilt aber vor dem Spitzenspiel dennoch: Nach Bisamberg fahren und einfach nur Spaß haben.