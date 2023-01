160 Arbeitsplätze soll die Therme in Laa schaffen, prognostizierte der damalige Bürgermeister Manfred Fass in der NÖN 1998, als endgültig feststand, dass die Vamed als Bauherr und Betreiber einsteigen wird. Heute sind es 230.

Nicht nur hinsichtlich der Arbeitsplätze hat das Top-Ausflugsziel im Bezirk alle Erwartungen übererfüllt: 2002 eröffnet, war es rasch so erfolgreich, dass sich lange Schlangen am Eingang bildeten und Jubiläumsbesucher in Serie geehrt werden mussten.

Entsprechend rasch folgte der Ausbau mit Hotel und weiteren Angeboten. Heute ist das Thermenressort nicht nur das im Weinviertel meistbesuchte Ausflugsziel, das größte Hotel in der Region und ein verlässlicher Arbeitgeber im Grenzland.

Das Wichtigste: Wir Weinviertler empfinden die Therme Laa als unsere Therme. Unter den Besuchern sind auch viele Weinviertler, die sich kurz mal eine Auszeit nehmen.