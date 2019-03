Am kommenden Wochenende sollten die gemeindepolitischen Querelen der Vorwochen ein Ende haben: Pillichsdorf und Wolkersdorf werden ihre Gemeinderäte vorgezogen neu wählen, nachdem sich in beiden Orten

1. die ÖVP gespalten hat,

2. diese Spaltung von der Landes-Volkspartei anerkannt wurde und

3. keine sinnvolle Arbeit in den Gemeinderäten mehr möglich war.

Wird die Wahl Klarheit bringen? Bedingt, denn entscheidend werden in beiden Gemeinden nicht die eigentlichen Ergebnisse, sondern die Machtverhältnisse danach sein.

Beispiel Wolkersdorf: Beobachter gehen davon aus, dass es künftig mit den beiden Volksparteien und MIT:uns drei große Machtblöcke im Gemeinderat geben wird. Verliert die Steindl-ÖVP die Absolute, muss sie, will sie an der Macht bleiben, Partner suchen. Nur: Im Wahlkampf ging sogar ihr bisheriger Juniorpartner SPÖ auf Distanz. Die Herausforderer haben es da weit leichter.