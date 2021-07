Der Mistelbacher Hauptplatz könnte so lebenswert sein, wäre ein bisschen mehr Grün darauf zu finden. Einen Vorgeschmack, wie es sein könnte, zwischen (kleinen) Bäumen und Begrünung zu sitzen, bekommt man derzeit am Mistelbacher Sonnendeck – der neuen Verweilzone auf der aufgelassenen Busspur, mitten am Hauptplatz. Außerhalb dieses schmalen Streifens hat das Zentrum wieder den Asphalt-Flair eines Parkplatzes.

Geht es nach den Mistelbachern, dann soll der Hauptplatz künftig eine höhere Verweilqualität haben, die entsprechenden Planungsvorgaben wurden jetzt präsentiert: Breitere Gehsteige, mehr Grün, mehr Verweilzonen und weniger Parkplätze sind die Kernelemente der Pläne.

Diese aus den Bürgerwünschen herausdestillierten Eckpunkte müssen jetzt in ein Konzept gegossen werden, das die meisten Mistelbacher zufriedenstellt. Aber eines ist klar: 2021 sollte man Plätze auch angesichts der Hitzeabstrahlung nicht mehr zubetonieren.