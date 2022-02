Frischer Wind fehlt noch

Es ist wohl das, was gemeinhin als „das Fortführen des Weges des Vorgängers“ gilt: Jetzt wurde der neue Weinviertel-Tourismusmanager Hannes Steinacker (nach einem Monat der Kontaktsperre zur Regionalpresse) vorgestellt. Bei den künftigen Projekten für den Weinviertel Tourismus blieben die neuen Ideen dünn gesät:

Genussradeln, Weinerlebnis und Weinviertler Kulinarik sind nicht gerade Themen, die man im Weinviertel noch nie gehört hat, Kellergassen als Übernachtungsstätten zu etablieren ist zwar ein verlockender Gedanke, könnte aber an der Raumordnung oder am Versuch, Kellergassenensembles in der jetzigen Form zu erhalten, scheitern.

Innovativer wären da schon Tourismus-Kellergassen-Hotels – und dafür braucht es wieder Betreiber. Und daran scheitert der Tourismus bisher, wenn es um das Schaffen von hochwertigen Hotelbetten geht.