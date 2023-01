Für den Kopf

Das neue Jahr hat gerade erst begonnen, da kommen die Mistelbacher Basketballfans schon voll auf ihre Kosten. Güssing gegen die Mustangs – mehr als dieses direkte Duell am Samstag geht in der Zweiten Liga aktuell kaum.

Aus Sicht der Spieler und von Trainer Martin Weissenböck wäre es wenig verwunderlich, hätten sie sich zu Silvester auch einen sportlichen Neujahrsvorsatz vorgenommen: endlich wieder einmal gegen Güssing gewinnen. Das gelang nämlich zuletzt im Oktober 2019, danach gab’s sieben Niederlagen in Folge.

Das Spiel am Samstag hat also nicht nur direkte Auswirkungen, wer im Kampf um Platz eins im Osten das Ruder übernimmt. Aus Mistelbacher Sicht hat es auch eine indirekte psychologische Bedeutung. Die Mustangs müssen vor allem sich selbst zeigen, dass sie Güssing schlagen können. Denn um in dieser Zweiten Liga Großes zu erreichen, wird in den Play-offs mit ziemlicher Sicherheit genau das notwendig sein.