Die Amateursaison steht in ihren Startlöchern und hat am Auftaktwochenende im Bezirk jeden Tag mindestens einen Leckerbissen zu bieten.

Den Start macht einer der beiden bezirkshöchsten Vereine – der FC Mistelbach. Am Freitag empfangen Alfred Rötzer und seine Jungs die Lokalmatadoren Gerald Schalkhammer und Michael Steingassner mit dem SC Korneuburg – ein Kracher. Eine Liga darunter duellieren sich gleich der FC Neudorf und der SC Ladendorf. Ein Bezirksduell zum Start, da kommt Freude auf.

Am Samstag geht es in der 2. Klasse Weinviertel Süd weiter, wo mit Groß-Schweinbarth und Gaweinstal die beiden „Meister“ der Abbruchsaisons aufeinandertreffen. Auch das 1.- Klasse-Derby zwischen Poysdorf und Poysbrunn verspricht viel Spannung und Unterhaltung, nicht zu vergessen die Partie zwischen Kreuttal und Neusiedl.

Den krönenden Abschluss gibt es am Sonntag in Hagendorf, wo Peter Schütt mit seinen Fallbachern einen anderen Titelkandidaten der 2. Klasse Weinviertel Nord empfängt – Wetzelsdorf kommt. Da stellt sich nur eine Frage: Fußballherz, was willst du mehr?