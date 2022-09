Geld besser investieren

Es ist eine Diskussion, die man sich sparen kann: dass die Schiefergas-Flötze unter dem nördlichen Weinviertel zur Gasgewinnung angezapft werden, wie das manche abgehobene Bundespolitiker und (auch schwarze) Lokalkaiser aus westlichen Bundesländern vorschlagen würden.

Klar: Gas ist knapp, Preise steigen. Was die Herrschaften dabei aber nicht bedenken: Bis das Schiefergas endlich fließen könnte, vergingen mindestens zehn Jahre. Es gab ja nicht mal noch eine Probebohrung. Etwaige Umweltverträglichkeitsverfahren sind da noch gar nicht eingerechnet. 2040 wollen wir vom Gas unabhängig sein.

Statt Millionen in eine Technologie zu investieren, die wir dann nicht mehr wollen, wenn sie reif ist, sollten wir das Geld in die Erzeugung zukunftsträchtiger Energieformen stecken und nicht in den Weinviertler Boden blasen.