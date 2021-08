In Wolkersdorf und in Mistelbach sind gerade die Bürger aufgerufen, bei der Zukunft ihrer Stadt mitzubestimmen: In Mistelbach geht es darum, welche Qualitäten künftig der Hauptplatz haben soll. In Wolkersdorf sucht man die langfristige thematische Ausrichtung der Stadt bis 2040. In Mistelbach geht es eher um die Hardware, in Wolkersdorf eher um das Betriebssystem für die Politik der Zukunft.

Beide Städte haben auch insofern ähnliche Rahmenbedingungen, als die breite Mehrheit samt gutem Gesprächsklima im Gemeinderat, mit der problemlos auch die großen Themen angegangen werden können, wohl auf Dauer gesehen nur ein zeitlich begrenzter Abschnitt sein wird. Denn sowohl am Rußbach, als auch an der Zaya regiert der Bürgermeister mit einer Fast-All-Parteien-Koalition.

Noch einen Vorteil hat die Bürgerbeteiligung: Wird der Wunsch der Bürger umgesetzt, sind diese zufriedener, als ein Ergebnis, das nach Partei-Hick-Hack entstanden ist.