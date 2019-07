Der Bezirk Mistelbach hat offenbar nicht nur die meisten Fußballvereine in Niederösterreich, sondern auch die eifrigsten. Als „Sky“ im Jahr 2013 dazu aufrief, sich mit einem kreativen Video um das Spiel des Lebens zu bewerben, packte der SC Kreuttal seine ganze Klasse aus. Als Belohnung für das fast achtminütige Werk gab’s das Livespiel gegen Wolkersdorf und eine Reise nach Barcelona – für alle Beteiligten unvergesslich.

Kürzlich riefen Spusu, der SKN St. Pölten und die NÖN zu einem neuen Wettkampf samt Chance auf ein Spiel des Lebens. Die erste Runde ging dabei wieder an den Bezirk, hinter Sieger Hanfthal landete gar Unterstinkenbrunn auf Platz zwei. Bis zu 20.000 (!) SMS von einer einzigen Person versendete man beim Gewinnerverein.

Als Lohn geht’s am Sonntag zu St. Pölten – Rapid, wo sich fünf Hanfthaler zur Pause auf dem Rasen beweisen dürfen. Ob die 2.-Klasse-Kicker da wirklich besser performen als alle anderen Vereine, die in den nächsten Monaten noch folgen, und sich somit das Spiel des Lebens gegen St. Pölten sichern, ist fraglich. Vor einigen Tausend Zuschauern in der NV-Arena gegen den Ball zu treten und sich womöglich feiern zu lassen, ist aber auch schon ein richtig cooles Erlebnis.