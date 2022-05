Immo-Haie in Kauflaune

Manche jammern, dass die Grundstückspreise immer mehr steigen. Bis zu 400 Euro kosten Grundstücke in Wolkersdorf – ein Spitzenwert im Bezirk. Verglichen mit anderen Regionen ist das aber ein Schnäppchen: In Bisamberg muss man bis zu 700 Euro pro Quadratmeter rechnen, in Gerasdorf sogar bis 800 Euro.

Da wundert es nicht, dass sich immer mehr kleinere Gemeinden unter 100 Euro pro Quadratmeter mit Immobilienfirmen konfrontiert sehen, die beim Kaufpreis bereit sind, massiv zu überzahlen, die 350 statt ortsüblicher 80 sind noch ein Kläxchen verglichen mit anderen Regionen. Passt die infrastrukturelle Anbindung, ist das Weinviertel noch eine Goldgrube.

Insofern ist es klug, dass viele Gemeinden jetzt beginnen, klar zu definieren, wo sie welchen Wohnbau haben wollen. Damit nicht die Raumordnung von Investoren statt von Bürgern geschrieben wird.