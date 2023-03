In der Zwickmühle

Am Freitag kommt der große SK Rapid Wien nach Mistelbach. Rund 1.200 Zuschauer werden erwartet, für die Spieler natürlich ein einmaliges Erlebnis und auch für den Verein eine (finanziell) tolle Sache.

Die wohl schwierigste Aufgabe hat Trainer Marco Brank, der schon ankündigte, jedem seiner Spieler, der am Sonntag gegen Stockerau in der Startelf steht, maximal 45 Minuten zu geben. Die körperliche Komponente wird im Ligamatch gegen spielstarke Stockerauer eine große Rolle haben, der FCM kann sich im Abstiegskampf nicht viele Ausrutscher erlauben. Dass Brank am Sonntag punkten will, ist klar. 43 Stunden nach der Rapid-Partie wird das Stockerau-Match angepfiffen, die Regenarationsphase ist dementsprechend kurz. In der Planung und Theorie wäre wohl ein Nachtrag gegen Stockerau unter der Woche sinnvoller gewesen, aber schon am Freitag danach kommt Wolkersdorf. Kalender ist rappelvoll.