Kein Herumgeeiere

Ob es wirklich notwendig war, die im Ständestaat aufgehängte Ehrentafel für den austrofaschistischen Kanzler Engelbert Dollfuß ganz zu entfernen oder ob eine Zusatztafel gereicht hätte, ist Geschmackssache. Tatsache ist jedoch, dass sich Niederleis‘ Bürgermeister Leopold Rötzer beim Umgang mit der Tafel auf keine großen Diskussionen einließ.

Anders als beispielsweise in Mistelbach, wo erst ein Weisenrat für historisch belastete Straßennamen eingesetzt wurde und sich die Umsetzung der Zusatztafeln lange zog, reagierte der Niederleiser Gemeinderat prompt: Kurz nach Erscheinen des NÖN-Berichts – vielen war anscheinend gar nicht bewusst, was da an einer ihrer Kapellen hängt – wurde die Entfernung beschlossen und tags darauf durchgeführt.

Ist das profane Tilgung der Vergangenheit? Nein, die Tafel wanderte ins Gemeindearchiv.