Patienten beschweren sich, dass das Labor des Landesklinikums in Mistelbach wegen der dort durchgeführten Corona-Untersuchungen für Blutdiagnostik ambulanter Patienten gesperrt ist. Das eigentliche Problem liegt aber woanders: Denn im Kreislauf des Geldes im Gesundheitssystem versuchen sich die Akteure, gegenseitig die Kosten zuzuschieben – und die öffentliche Hand bleibt darauf sitzen.

Mistelbach Landesklinikum: „Wiedereröffnung ist nicht abzusehen“

Beispiel Blutabnahme; früher war es so: Der Hausarzt führte die Blutabnahme durch, schickte sie in ein Labor ein und besprach dann mit dem Patienten den Befund. So sollte es sein. Seit heuer streichen aber immer mehr Krankenkassen den Kassenärzten das Honorar für die Blutabnahme: Entweder der Patient zahlt selbst oder der Arzt macht´s gratis. Das wollen aber viele angesichts der Hungerhonorare nicht, die die Krankenkassen zahlen.

Fazit: Der Patient soll in ein Landesklinikum gehen, dort zahlt er nichts – weil´s eh die öffentliche Hand mit Steuergeld übernimmt.